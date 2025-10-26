En una mañana marcada por la tranquilidad en los centros de votación, un pequeño incidente protagonizado por la madre del presidente Javier Milei llamó la atención en Vicente López. Alicia Milei se presentó en el Instituto Pedro Poveda junto a su esposo, Norberto, para participar de las elecciones legislativas, pero al llegar descubrió que no tenía consigo el documento nacional de identidad.

Ads

Puede interesarte

La progenitora del mandatario había llevado únicamente su licencia de conducir, sin advertir que ese documento no es válido para acreditar identidad al momento de votar. Frente a la situación, no tuvo otra alternativa que regresar a su casa para buscar el DNI y poder cumplir con su obligación cívica.

Mientras tanto, Norberto Milei, padre del Presidente, ingresó al establecimiento y votó sin inconvenientes. Poco después, cuando Alicia regresó con el documento correcto, también pudo emitir su voto, completando así el trámite electoral.

Ads

El hecho, aunque menor, se volvió comentado por la escena inusual y por tratarse de familiares directos del presidente. En las redes sociales, la anécdota fue tomada con humor, en medio de una jornada marcada por la expectativa y la calma en la mayoría de los distritos.

El episodio sirve también como recordatorio para los votantes: el único documento válido para sufragar es el DNI en cualquiera de sus versiones vigentes. La recomendación de las autoridades es revisar antes de salir de casa la documentación necesaria para evitar contratiempos como el que vivió la madre del jefe de Estado.

Ads

Fuente: TN.