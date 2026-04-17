El Banco Interamericano de Desarrollo anunció que trabaja en un paquete de financiamiento para Argentina que podría superar los USD 7.200 millones durante 2026, en lo que sería uno de los mayores apoyos recientes del organismo al país.

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El programa incluye más de USD 5.000 millones destinados al sector público, con financiamiento para proyectos y una garantía de USD 550 millones que permitirá acceder a crédito en mejores condiciones. A su vez, el brazo privado del organismo prevé movilizar alrededor de USD 2.200 millones en inversiones.

El plan representa un incremento respecto al año pasado y busca acompañar el proceso económico en marcha, con un esquema que combina financiamiento, respaldo a reformas estructurales y promoción de inversiones.

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Entre las áreas prioritarias aparecen el desarrollo de infraestructura, el fortalecimiento del sistema productivo, el acceso a servicios esenciales y el impulso a pequeñas y medianas empresas. También se contemplan proyectos vinculados a energía, economía digital y sectores exportadores.

Además, el apoyo del BID se complementa con iniciativas de otros organismos internacionales, en una estrategia oficial orientada a conseguir financiamiento más accesible y reducir el costo de la deuda.

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Aunque el anuncio ya fue realizado, las distintas líneas de financiamiento deberán ser aprobadas por los directorios del organismo antes de concretarse.

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