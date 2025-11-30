Tini Stoessel viajó especialmente junto a su padre para poder estar presentes en el partido que Inter Miami goleó a New York City 5-1 en el DRV PNK Stadium de Florida y de esta manera, se quedó con el título de campeón en la Conferencia Este de la MLS 2025.



Uno de los momentos que más se viralizaron durante la noche, fue el beso y el abrazo que se dieron ni bien finalizó el partido Rodrigo De Paul y su novia, la cantante @tinistoessel

