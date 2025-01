El Torneo Nacional de beachtennis desarrollado este último fin de semana en Mar del Plata, cumplió con creces las expectativas que había generado. Por impacto para el desarrollo y crecimiento de esta disciplina, por el nivel de juego y por la imagen activa de diez canchas en simultáneo con actividad ininterrumpida desde las 9 y hasta la caída del sol en cada una de las dos jornadas, puede afirmarse que el certamen se convirtió en un gran suceso para la Playa Olímpica en Varese.

La organización del grupo Beach TennisMarpla estuvo a la altura, lo cual se reflejó en la satisfacción de los miembros del staff y también en los positivos comentarios de conformidad recibidos por los jugadores, especialmente por los profesionales, que cuentan con suficiente experiencia en diferentes torneos nacionales e internacionales.

Después de dos extensos y exigentes días de competencia (la entrega de premios se hizo a la luz de la luna llena), llegó la hora de las definiciones. Y en las dos categorías principales (Pro damas y Pro caballeros) se alzaron con el título las dos duplas que ostentaban cierto favoritismo.

Por el lado de las mujeres, Jesica Orselli y Natalia Sánchez vencieron ajustadamente a las promisorias rosarinas, Lara Vujovich y Bianca Capello, por 7-5 y 7-6 (7-5). Y entre los hombres, Facundo Gallini y Federico Guevara superaron en la final a los rosarinos Federico Castellano y Nicolás Masetro (afectado por un inconveniente muscular que le impidió jugar en plenitud), por 6-3 y 6-4. Los finalistas de las restantes categorías se detallan a continuación:

Hombres A: Campeones: Franco Taccone-Marcos Taccone; Subcampeones: Gustavo Almada-Víctor Scalzo.

Damas A: Campeonas: Abril Fernández-Malena Cagliardi; Subcampeonas: Bethania Cuello-Pamela Baumgertner.

Hombres B: Campeones: Horacio Taccone-Ignacio Belaunzarán; Subcampeones: Luis Aberasturi-Emilio Marín (la final se interrumpió por falta de luz y el resultado, tal como marca el reglamento, se definió por sorteo).

Damas B: Campeonas: Claudia Ceccani-Pamela Pérez; Subcampeonas: Carina Lodi-Daniela Cardoni.

Hombres C: Campeones: Alejandro Atlante-Benjamín Del Valle; Subcampeones: Leonardo Unchalo-Tomás Unchalo.

Damas C: Campeonas: Ana Napoleone-Debora Apicella; Subcampeonas: María Alexandra DavytMonfort-LudmilaDavyt.

Damas D: Campeonas: Laura Colombo-Silvana Scaglia; Subcampeonas: Karina Volpi-Bety Piñeiro.

Mixto Pro: Campeones: Jesica Orselli-Emiliano Rossini; Subcampeones: Christian Rodríguez-Malena Cagliardi.

Mixto A: Campeones: Bethania Cuello-Matíaas Fernández; Subcampeones: Franco Taccone-Paloma Del Hoyo.

Mixto B: Campeones: Benjamín Del Valle-Pamela Pérez; Subcampeones: Martín Gaude-Gabriela Hayes (la final no pudo disputarse por falta de luz y el resultado, tal como indica el reglamento, se resolvió por sorteo).

Mixto C: Campeones: AntonellaSciarrotta-Matías Tesouro; Subcampeones: Alejandro Atlante-Celina Fernández y Paula Arrúa-Ariel Caracini.

Participaron 150 jugadores de diferentes puntos del país (89 hombres y 61 mujeres), bajo la fiscalización de la Federación Atlántica de Tenis (FAT). El torneo, que además formó parte del Circuito del Atlántico (segunda fecha), contó con transmisión en vivo vía Streaming de la última jornada completa. Y las dos finales de Pro fueron emitidas en directo por la señal de DeporTV y el canal del Comité Olímpico Argentino (COA) en la plataforma YouTube.