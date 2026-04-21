Según explicó el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning, durante una presentación ante inversores en Washington, las empresas argentinas emitieron bonos por unos US$9900 millones desde las elecciones legislativas de octubre. Sin embargo, no todo ese flujo ingresó al mercado oficial de cambios.

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De acuerdo con las estimaciones del BCRA, alrededor de US$6800 millones ya fueron liquidados, mientras que unos US$3200 millones todavía restan ingresar. Ese monto pendiente podría incorporarse en un plazo de hasta seis meses, lo que contribuiría a aumentar la oferta de divisas en el mercado.

Este flujo adicional de dólares aparece como un elemento relevante para compensar la demanda del sector privado, en un escenario donde la estabilidad cambiaria sigue siendo uno de los principales objetivos del equipo económico.

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El Gobierno atribuye parte de la actual calma del dólar a la emisión de deuda por parte de empresas que generó un ingreso de divisas que ayudó a equilibrar el mercado. En ese sentido, el aporte del sector privado se volvió un complemento a la intervención oficial.

Analistas del mercado coinciden en que estos ingresos funcionan como un amortiguador frente a la presión cambiaria. Cuando la oferta de dólares aumenta por este tipo de operaciones, se reduce la necesidad de intervención directa del Banco Central para sostener el tipo de cambio.

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Desde el enfoque oficial, el ingreso de estos dólares también podría impactar en la acumulación de reservas, siempre que el BCRA logre comprar el excedente de divisas en el mercado. Esto se vincula con la estrategia más amplia de fortalecer la posición externa y consolidar la estabilidad macroeconómica.

En ese marco, el Banco Central viene manteniendo una política activa de compras en el mercado cambiario durante 2026, en línea con el objetivo de reforzar sus reservas internacionales y sostener el esquema cambiario vigente.

Con la expectativa puesta en esos US$3200 millones aún no liquidados, el mercado seguirá de cerca su impacto en las próximas semanas, en un contexto donde cada flujo de dólares resulta clave para la estabilidad económica.