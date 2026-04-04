El Banco Provincia lanzó una nueva edición del Gran Premio de Literatura 2026 con una mejora en los montos y beneficios destinados a los participantes. La iniciativa, que ya se consolidó como una referencia dentro del ámbito cultural bonaerense, apunta a fomentar la producción narrativa y dar visibilidad a escritores emergentes.

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El concurso mantiene abierta su inscripción y está orientado a autores mayores de edad con residencia en territorio bonaerense o en la Ciudad de Buenos Aires, quienes deberán presentar cuentos inéditos de temática libre. Como en ediciones anteriores, las obras ganadoras y aquellas que reciban menciones formarán parte de una publicación especial, tanto en formato impreso como digital.

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La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial del Banco Provincia, donde los interesados deben completar un formulario y adjuntar su obra en formato digital, conforme a las bases del certamen. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2026, fecha límite para la presentación de los trabajos.

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Desde la entidad destacaron que el certamen forma parte de una política sostenida de promoción cultural, que en sus últimas ediciones reunió miles de textos provenientes de distintos municipios, consolidando su carácter federal y su alcance dentro del campo literario.

Además del incentivo económico, el premio busca generar un espacio de difusión y reconocimiento para nuevas voces, fortaleciendo el vínculo entre la producción artística y la comunidad.

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