El Banco Central volvió a cerrar una jornada con saldo comprador en el mercado cambiario y sumó este lunes US$21 millones, alcanzando once ruedas consecutivas de adquisiciones. De esta manera, acumula US$708 millones en lo que va del año, en una señal que el Gobierno y los organismos internacionales siguen de cerca.

Las compras se producen en el contexto de la nueva fase del esquema de bandas cambiarias, implementado a comienzos de enero. Con este movimiento, las reservas internacionales del BCRA treparon a US$44.808 millones, lo que representa un incremento de US$442 millones desde el 9 de enero, incluso después de afrontar vencimientos de deuda.

Desde la autoridad monetaria, que conduce Santiago Bausili, habían anticipado que la intervención oficial representaría hasta el 5% del volumen diario negociado. Sin embargo, este lunes, con operaciones por US$190,73 millones, el Banco Central superó ese umbral, reforzando el proceso de acumulación de divisas.

El rumbo fue respaldado por el Fondo Monetario Internacional. Días atrás, su vocera Julie Kozack afirmó que “el proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bienvenido”, y remarcó que estos avances podrían mejorar el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de capital. Además, subrayó que la continuidad del programa económico será clave para consolidar la estabilidad.

Cómo funciona el esquema de bandas cambiarias

El 2 de enero, el Gobierno puso en marcha la nueva etapa del programa cambiario y monetario, con dos ejes centrales:

La ampliación de las bandas de flotación del dólar , que dejaron de ajustarse al 1% mensual y pasaron a hacerlo en función de la inflación.

, que dejaron de ajustarse al 1% mensual y pasaron a hacerlo en función de la inflación. El programa de compra de reservas del Banco Central, que habilita adquisiciones diarias y operaciones en bloque.

Durante enero, el tipo de cambio se ajusta un 2,5%, y el techo de la banda pasará de $1.526,09 a $1.564 hacia fin de mes. En febrero, los límites volverán a modificarse según la inflación de diciembre, que fue del 2,8%, de acuerdo a los datos del INDEC.

El mecanismo prevé que las bandas se actualicen diariamente y que, al cierre de cada mes, reflejen el ritmo del último dato de inflación disponible, con un rezago de dos meses. En paralelo, el BCRA puede comprar hasta el 5% de los dólares operados por día, con la posibilidad de realizar compras mayores en operaciones puntuales.

Fuente: TN