El Banco Central de la República Argentina decidió reactivar un instrumento clave para estabilizar las tasas de interés y mejorar las condiciones del sistema financiero, en un contexto de alta incertidumbre.

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La medida consiste en volver a habilitar los llamados “pases activos”, una herramienta que permite fijar un techo al costo del dinero y evitar subas bruscas cuando falta liquidez en el mercado.

Con este esquema, el organismo establece un corredor de tasas: por un lado, un piso (20%) y, por otro, un techo (25%), dentro del cual deberían moverse las tasas de interés entre bancos. Esto busca dar previsibilidad y evitar saltos abruptos que afecten al sistema.

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En la práctica, cuando una entidad necesita fondos de forma urgente, puede recurrir al Banco Central a una tasa ya definida, lo que impide que el costo del dinero se dispare en momentos de tensión.

El objetivo de fondo es estabilizar el mercado financiero y reactivar el crédito, que viene golpeado por tasas elevadas y un aumento de la morosidad en los últimos meses.

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La decisión se complementa con otras medidas recientes orientadas a dar mayor liquidez a los bancos, en un intento por facilitar préstamos y acompañar la recuperación de la actividad económica.

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