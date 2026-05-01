El Banco Central de la República Argentina confirmó que su agencia en Mar del Plata continuará operativa, en el marco del proceso de reorganización territorial que implica el cierre de 12 de sus 21 dependencias en todo el país. La decisión fue oficializada a través del informe presentado en el Congreso por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Según se detalló, la sede marplatense será uno de los nueve tesoros regionales que seguirán en funcionamiento, junto a otras ciudades estratégicas. En contraste, se dispuso el cierre de agencias en distintos puntos del país, entre ellos Bahía Blanca, que hasta ahora cumplía un rol importante en la provincia de Buenos Aires.

Con este nuevo esquema, Mar del Plata quedará como la única agencia del BCRA en territorio bonaerense, lo que la posiciona como centro logístico para la distribución de efectivo en toda la región sur de la provincia. La medida busca optimizar recursos y concentrar operaciones en nodos con mayor volumen de actividad.

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Desde la entidad, encabezada por Santiago Bausili, explicaron que la reestructuración responde a criterios operativos y a la caída en el uso del dinero en efectivo, en un contexto donde crecen los medios de pago digitales. Según datos oficiales, el circulante pasó de representar cerca del 6% del PBI a alrededor del 2% en la actualidad.

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