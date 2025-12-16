El Banco Central presentó este martes un nuevo esquema de flotación cambiaria que comenzará a regir desde enero de 2026 y que tiene como objetivo central reforzar las reservas internacionales y evitar un atraso del dólar. Los anuncios fueron realizados por el presidente de la entidad, Santiago Bausili, y tuvieron una reacción positiva inmediata en los mercados financieros.

Ads

Según se informó, el techo de la banda cambiaria se actualizará mensualmente de acuerdo con la inflación. En enero el ajuste será del 2,5%, correspondiente al índice de noviembre, lo que llevará el valor máximo del dólar de $1.527 a $1.565. Economistas estiman que, bajo este esquema, el tipo de cambio podría ubicarse en torno a los $1.860 hacia fines de 2026.

Desde el Gobierno explicaron que la aceleración del ritmo de ajuste le dará al Central mayor margen para comprar divisas sin presionar rápidamente el techo de la banda. La meta inicial es acumular alrededor de USD 10.000 millones mediante la emisión de pesos, aunque no se descarta elevar ese monto hasta USD 17.000 millones si crece la demanda de moneda local y el balance de pagos lo permite.

Ads

Puede interesarte

El contexto acompaña: se espera un fuerte ingreso de dólares por la liquidación de la cosecha fina, con un año récord para el trigo, y por la colocación de deuda externa de empresas y provincias, que ya ronda los USD 6.000 millones. A esto se suma una marcada caída en la demanda privada de dólares para atesoramiento, que en noviembre fue de apenas USD 200 millones.

Desde el BCRA señalaron que el aumento en la compra de divisas forma parte del plan de remonetización de la economía y confían en que una mayor actividad eleve la demanda de pesos, evitando un traslado inflacionario. No obstante, reconocen que las reservas netas continúan en terreno negativo, lo que mantiene al sistema financiero en una situación frágil.

Ads

El principal interrogante pasa ahora por la inflación: el equipo económico proyecta que podría desacelerarse hasta el 20% en 2026, frente a niveles cercanos al 30% actual. Los mercados celebraron el giro en la política cambiaria, pero los analistas advierten que el éxito del plan dependerá de la consistencia fiscal y de la capacidad del Gobierno para sostener la confianza en los próximos meses.

Fuente: TN