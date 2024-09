Tras la emotiva despedida de Ángel Di María y con Messi lesionado, la selección argentina campeona del mundo no se resintió en nada. El equipo albiceleste se impuso con autoridad y ratos de fútbol superlativos, se impuso por 3 a 0 sobre Chile y continúa como único líer de las Eliminatorias Sudamericana.

La selección argentina tomó el protagonismo en el comienzo con la idea de conservar la pelota y buscar los huecos para perforar la defensa.

La clave del local estuvo en el espacio vacío a las espaldas del mediocampo rival, ya que así llegaron remates peligrosos de Julián Álvarez y Rodrigo De Paul.

El juego aéreo también buscó ser aprovechado con Cuti Romero, pero Chile fue asentándose con el paso del reloj hasta tener la jugada más clara con un cabezado del marplatense Matías Catalán rechazado por el palo.

En el complemento, enseguida, el mejor fútbol de Argentina. De Paul habilitó a Julián Álvarez, centro atrás, Lautaro Martínez amagó y la dejo correr para la llegada de Mac Allister, que definió implacable para abrir el marcador.

Con el gol, la obligación fue de Chile, hundido en las posiciones de la Eliminatorias. No obstante, no sumó demasiada gente en ataque para no desportegerse en el fondo, porque el equipo de Scaloni se mantuvo al acecho y con un par de pases avanzaba simple.

Entraron Lo Celso, Acuña, Dybala, Garnacho y nada se resintió. Por el contrario, la fiereza para presionar volvió a ser la del primer tiempo. El dominio absoluto fue local y a diez minutos del final, Enzo Fernández apretó en la salida chilena, la pelota quedó en los pies de Julián Álvarez que le rompió el arco a Arias.

Y ya en tiempo de descuento, Dybala (con la 10) amplió y sentenció el marcador para una goleada inapelable de Argentina sobre Chile.