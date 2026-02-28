Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, con bombardeos registrados en Teherán y otras ciudades, y entre los objetivos se encontraban el ayatollah Ali Khamenei y el presidente Masoud Pezeshkian, según confirmó un funcionario israelí, quien indicó que hasta el momento se desconoce el resultado de los ataques.

Ads

La ofensiva se produjo tras semanas de advertencias sobre una posible intervención militar. Como respuesta, el régimen iraní lanzó misiles y drones en represalia, de acuerdo con lo informado por la Guardia Revolucionaria, mientras diplomáticos estadounidenses en países del Golfo y civiles israelíes recibieron órdenes de buscar refugio.

Corresponsales internacionales reportaron explosiones no solo en Jerusalén, sino también en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin, donde un ataque con misiles impactó contra una base militar estadounidense.

Ads

Puede interesarte

En el plano aéreo, varias aerolíneas anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Medio Oriente tras el ataque conjunto y el cierre del espacio aéreo en distintos países de la región. Entre las compañías que interrumpieron sus operaciones se encuentran Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, SWISS y Air India.

La agencia semioficial iraní Fars informó que al menos tres explosiones se registraron en Teherán en las primeras horas del conflicto, mientras que la agencia estatal IRNA aseguró que el centro de la capital iraní quedó cubierto por densas columnas de humo tras las detonaciones.

Ads

Ante este escenario, las Fuerzas de Defensa de Israel activaron alarmas en todo el país y recomendaron a la población permanecer cerca de refugios antiaéreos. En un comunicado difundido en redes sociales, el Ejército explicó que se trató de una “alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel”, luego de que el ministro de Defensa israelí Israel Katz confirmara el inicio de un ataque preventivo contra Irán.

Fuente: con información de Infobae