El auto que volcó en una curva del camino San Francisco era robado
Dos personas resultaron heridas este lunes por la tarde luego de un vuelco en una zona del sur de Mar del Plata; fueron asistidas por personal de emergencia y trasladadas al hospital, mientras que la Policía confirmó que el vehículo involucrado tenía un pedido de secuestro por robo y la Justicia quedó a cargo del caso.
Efectivos policiales constataron que el auto del accidente de tránsito que se produjo este lunes en la intersección de Camino San Francisco y Hermann Gmeiner, un Chevrolet Corsa gris oscuro, tiene pedido de secuestro activo por hurto desde el 16 de agosto de 2025.
En el automóvil se desplazaba un hombre de 27 años, quien conducía, y una mujer de 25 años embarazada, de acompañante.
Luego del vuelco, ambos ocupantes fueron asistidos por Bomberos y una ambulancia del SAME y posteriormente trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde se constató que presentaban politraumatismos, aunque se encontraban conscientes y fuera de peligro.
La investigación quedó a cargo de las fiscalías N° 11 y de Flagrancia, que informaron al conductor que quedó imputado por las lesiones y por circular en un auto robado, pero no ordenaron su detención, y dispusieron los trámites habituales del caso.
