Por Camila Barros Palma.

El avance de la tecnología es inminente, cada vez son más los objetos y programas que abren un universo de posibilidades, entre ellas, la explotación de las herramientas digitales para crear arte.

Uno de los paradigmas que se encuentra en auge es la realidad aumentada (RA), un recurso tecnológico que ofrece experiencias interactivas a través de la conjugación de la dimensión física y la virtual.

Gastón Córdoba, más conocido como "Toto", tiene 26 años, nació en Mar del Plata donde pasó toda su vida y se recibió de diseñador gráfico en la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro.

"Realmente tengo la suerte de haber encontrado lo que me gusta hacer desde temprano que es toda esta búsqueda visual, ya sea desde un afiche a un video animado o una marca", comentó.

La búsqueda de la vocación no es nada fácil, entre aquellos intereses que uno va hallando, hay siempre uno que es determinante, lo que queremos hacer día a día.

Para "Toto", los primeros indicios que le dieron la pauta que el diseño visual era lo que quería fue entrar a la Escuela Martín Malharro: "Sin conocer ese universo, descubrí que hay un mundo más allá de lo que yo pensaba y veía como imagen, con una estructura atrás de eso; teorías, reglas, cosas que se podían hacer y cosas que no".

"Esa oportunidad de conocimiento complementó lo que tenía antes. Desde chiquito dibujada todo el tiempo y tenía esa visión de que sólo es dibujar porque me gusta y ya, pero cuando fui abriendo más la cabeza, descubrí que todo se potenciaba más", continuó.

La exploración de técnicas, herramientas y estilos que se produjo en esos años, convergió en la elección de Mar del Plata como principal escenario de sus obras.

"Me encanta Mar del Plata, es mi ciudad y a morir con eso. Creo que lo que más me gusta es encontrar siempre nuevos puntos de vista de la ciudad. A los marplatenses a veces nos cuesta reconocer todo lo que tenemos porque lo vemos día a día y no sabemos cómo aprovecharlo o mirarlo desde otra perspectiva", declaró.

En esa línea, señaló que "todo lo que tenemos en esta ciudad hermosa, empezando desde el mar y todas las otras arquitecturas que tenemos y el desafío es tratar de ver la ciudad desde otra perspectiva, jugar un poco con ella, tratar de descontracturarla un poco. Tenemos edificios de mucha historia, muy antiguos y podemos jugar un poco con eso o cosas que tenemos ya instaladas en nuestra cabeza los marplatenses para romper un poco esa historia, pero en el buen sentido para valorarla aún más y reconocer que existe, dejar de naturalizarlas".

Los hallazgos que realizó al recorrer la ciudad son "lienzos por todos lados, cuando voy caminando encuentro lugares donde se puede hacer algo, espacios planos, entonces siempre estoy alerta de hallar esos lugares. Ver el Museo Mar y decir tengo seis lados planos para poder hacer algo sobre ese lienzo gigante, totalmente digital, y que no interviene la arquitectura".

"Entonces al ser digital también se amplían las opciones y me sorprende la cantidad de lugares que hay para hacer cosas, ver qué se le ocurre a la creatividad", aseguró.

Respecto al proceso creativo y la intervención de los espacios, dijo que "por un lado que tengas ideas y cosas pensadas que puedo hacer y el otro 50 es el encontrar lugares. Hay espacios que se adaptan más o menos a las ideas que ya viste, porque referencias tenés un montón, los lienzos los vas descubriendo y vas 'matcheando' por cuál puede quedar mejor, cómo se hace la toma, se filma mejor, que se luzca y quede bien".

"También sucede al revés, ves un lienzo y decís está bueno, pero no sé qué se puede hacer. Ya te quedás con el lugar y al tiempo encontrás la idea", comentó.

A pesar de que el término de realidad aumentada circula hace décadas, en el último tiempo tomó gran protagonismo al abrir un mundo de posibilidades vinculadas principalmente al arte y el marketing. Desde ver una obra de arte en la pared hasta probar diseños de zapatillas, los usos cada vez son mayores.

"Toto" Córdoba ingresó al terreno de la RA cuando comenzó su proyecto de tesis para finalizar la carrera. "Quería hacer algo que intervenga la ciudad, que conecte el mundo digital con el físico, me parece que es un valor que le podemos agregar a Mar del Plata".

Por lo que "me empecé a meter en ese universo para conocer, indagar y ver qué tecnologías se pueden usar en base a lo que marcan las tendencias, logré ver los beneficios de la realidad aumentada", resaltó.

Uno de los puntos destacables de esta tecnología es que "todos pueden acceder desde un celular, en cualquier momento, no tiene un costo de producción físico. Lo comparé con el mapping que es un momento, horario, lugar determinado y sujeto a las condiciones climáticas. Entonces la realidad aumentada tenía a favor todo lo que tiene en contra el mapping", reflexionó.

"En base a eso me convencí, seguí investigando y presenté ese trabajo que es escalable, aplicable a cualquier lugar siempre y cuando tengas ese famoso lienzo. Me parece que tiene mucho más beneficios como hacerlo en cualquier lugar, horario, totalmente digital, con poco costo de producción y mucho más versátil porque se puede cambiar al instante", destacó.

A través de sus redes sociales publicó sus trabajos y rápidamente se viralizaron en la ciudad. "La recepción fue muy buena, me subí justo a una ola de lo que estaba pasando en el Mundial, esto de combinar lo 3D con los videos y tratar de jugar con esa interacción de lo que es real y lo que es digital", evaluó.

"Siempre te motiva ver los números de las redes, las visualizaciones, los likes, pero lo que importa es que te conozcan, que hablen de vos y tus videos, me guío más por eso, que tus colegas te aprecien. Te alimenta más que las redes porque es medio intangible ese feedback, pero orientarme por la gente que está en el circulo, te alimenta y te van a proponer más", proclamó.

Mar del Plata tiene cientos de espacios desconocidos para algunos, paisajes que pueden ser el escenario de una nueva obra que resignifique y amplíe el poder que tiene la ciudad en cuanto al turismo.

Sobre la posibilidad de publicar algo respecto a los 150 años de "La Feliz", sentenció: "Seguramente algo se pueda armar, se me ocurrieron un par de ideas, está anotado en la agenda". Ahora, no queda más que esperar expectantes para descubrir una nueva forma de apreciar la ciudad.