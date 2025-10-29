Tuvo repercusiones el caliente arranque de Barracas Central contra Boca y la temprana expulsión de Iván Tapia, el capitán local e hijo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Es que el director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, descartó a Nicolás Lamolina, quien estuvo en el estadio del Guapo, para la fecha 14 del Torneo Clausura que se disputará el próximo fin de semana.

Ads

Lo que sucedió es que Leandro Paredes y Tapia tuvieron un caliente cruce a los 6 minutos y se ganaron la amarilla los dos. El hijo de Chiqui le dijo algo en el oído al campeón del mundo que reaccionó con un empujón, y de esa manera el 5 del Xeneize consiguió la tarjeta que necesitaba para limpiarse de cara al Superclásico.

Unos minutos después, apenas a los 13´, volvieron a cruzarse y esta vez Tapia lo raspó abajo, a la altura de la canillera, aunque no lo impactó. Entonces, el árbitro Lamolina le mostró la segunda amarilla y Barracas se quedó con 10 jugadores, porque el VAR -donde estaba Silvio Trucco- no puede intervenir en ese caso.

Ads

⚽ ¡ROJA PARA TAPIA!



Iván fue muy fuerte y se retiró expulsado en el duelo entre Barracas y Boca. ¿Cómo la viste?



▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷 pic.twitter.com/EQEr1o37rz — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 27, 2025

Producto de esa jugada y algunos errores en la conducción del partido, Lamolina tendrá descanso el próximo fin de semana en la Liga Profesional. Por el lado de Barracas, recibirá el sábado a las 16 a Argentinos Juniors y el partido será conducido por Andrés Merlos, mientras que Boca visitará el domingo en mismo horario a Estudiantes, bajo la conducción de Leandro Rey Hilfer.

Ads