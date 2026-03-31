El Aquatón vuelve en 2026 con propuestas educativas sobre agua y saneamiento
Las actividades se realizarán del 28 al 30 de octubre en la Torre Tanque. Participan estudiantes de distintos niveles con propuestas didácticas y recreativas.
Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE) presentó la edición 2026 del Aquatón, en el marco de su Proyecto Educativo -que este año alcanza su 17ª edición- y en coincidencia con el Día Nacional del Agua. La iniciativa se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre en la Torre Tanque (Falucho y Mendoza), en turnos mañana y tarde, con la participación de estudiantes de distintos niveles educativos.
La propuesta, que se realiza por segundo año consecutivo junto a EDEA, tiene como objetivo promover la concientización sobre el cuidado del agua a través de actividades interactivas y experiencias didácticas vinculadas a los servicios que brinda la empresa, con una programación diferenciada según el nivel escolar.
El acto de presentación fue encabezado por el intendente Agustín Neme y el presidente de OSSE, Tomás Amato, junto a autoridades municipales, representantes del sector energético, trabajadores y referentes institucionales.
Durante el Aquatón, profesionales de OSSE coordinarán stands interactivos que permitirán a los alumnos conocer, de manera lúdica, aspectos vinculados a la captación y potabilización del agua, el tratamiento de efluentes cloacales y el mantenimiento del sistema pluvial, mediante juegos y dinámicas participativas.
Las instituciones educativas interesadas podrán inscribirse desde mañana y hasta el 15 de septiembre inclusive, a través del sitio web oficial de OSSE en www.osmgp.gov.ar/ecoosse/aquaton-2026/.
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