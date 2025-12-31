Mar del Plata despedirá el año con una jornada marcada por el buen tiempo, temperaturas agradables y viento intenso que será el principal protagonista del día.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles se presentará con cielo ligeramente a parcialmente nublado y sin probabilidad significativa de lluvias.

La temperatura mínima será de 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30 grados, con una mañana templada que dará paso a una tarde cálida y estable. Durante la noche, el termómetro volverá a descender, manteniéndose en valores moderados.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad será nula durante la mañana y la noche, y muy baja por la tarde, por lo que no se esperan lluvias que afecten las celebraciones de fin de año.

El factor más destacado de la jornada será el viento. Se prevén vientos del sector sudoeste rotando al sur y sudeste, con intensidades que oscilarán entre 23 y 41 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde y la noche.

Con este panorama, la ciudad vivirá un cierre de año con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y un ambiente ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de tomar precauciones por la intensidad del viento.

