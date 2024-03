En su primera temporada en la B tras el doloroso descenso en 2022, se esperaba una mejor campaña de Aldosivi, que a comienzos de año parecía reforzarse con jugadores de jerarquía y contaba con la conducción de "Teté" Quiroz, un hombre que conoce de ascensos. A duras penas, el "Tiburón" tuvo a tres técnicos distintos y peleó por no perder la categoría -8PG, 11PE y 15PP-.

El inicio del conjunto portuario simulaba ser un borrón y cuenta nueva, pero no tuvo nada de eso. Para buscar el regreso a la máxima división del fútbol argentino, sumó interesantes nombres, como Lucas Bruera, Stefano Callegari, Manuel Guanini, Juan Manuel Olivares, Facundo Curuchet, Claudio Riaño, Brian Guerra, Facundo Pereyra y Juan Manuel Vázquez. Además, a mitad de año concretó las llegadas de Cristian Chimino y Federico Bravo. La mayoría ya se fue de la institución.

Bajo las indicaciones de Quiroz, el equipo consiguió 22 unidades y nunca se arrimó a los puestos de Reducido -entre el 1° y el 8°-. En 20 jornadas, Aldosivi ganó seis, empató cuatro y perdió diez. Y si bien por momentos parecía levantar vuelo, de los últimos 18 puntos en juego tan sólo sumó tres, en la victoria por 3-1 ante Gimnasia de Jujuy en el Minella.

Dentro de los pocos puntos positivos de su paso, encontramos la figura del marplatense Tobías Cervera, quien en su pico más alto -10 goles y 2 asistencias- fue adquirido el 50% de su pase por Rosario Central, que le buscaba un reemplazo a las ventas de Alejo Véliz y Gino Infantino.

Después de su renuncia pegada a una dura caída por 3-0 ante Chaco For Ever, el elegido para cambiarle la cara al elenco marplatense fue el ex entrenador de Alvarado, Gastón Coyette. En el medio no hubo ningún interinato y su debut estuvo marcado por la derrota 2-1 contra Quilmes, de local.

Aunque dos victorias seguidas sobre Mitre de Santiago del Estero y Brown de Adrogué parecían allanar el camino, después dirigió tan sólo cuatro partidos más, donde perdió dos y empató la misma cantidad. Es decir que consiguió ocho puntos de 21 posibles.

En total, el "Tiburón" recibió siete tantos y convirtió seis, de los que la mitad tuvieron el nombre de Tobías Cervera, el goleador del equipo que un día antes de su renuncia abandonó la institución. Más allá de que los resultados no lo respaldaban, esa habría sido una de las razones de su inesperada salida.

A contramano y con siete compromisos restantes, Mariano Charlier se cargó a Aldosivi al hombro y a pesar de que no ganó ninguno, cinco empates le bastaron para mantener al equipo en la Primera Nacional. El descenso directo lo tenía alquilado Villa Dálmine hace rato, pero existía la posibilidad de terminar en la anteúltima colocación y jugar la promoción, más allá de que dependía de sí mismo.

Llegó a la última jornada tres puntos por encima de Tristán Suárez. Por lo tanto, debía empatar o ganar para no esperar resultados ajenos y sucedió lo primero: igualó sin goles frente a Ferro y la victoria del "Lechero" en Caseros no fue problema alguno. Pero todo el sufrimiento fue en vano, debido a que luego la AFA decidió suspender el segundo descenso.

Y ya hay un nuevo elegido. Para la siguiente temporada, Andrés Yllana se hará cargo del cuadro "Albiverde", un DT que ya pasó por el club durante 2011 y ganó sólo un partido de 11 disputados. "Soy un entrenador más integral de lo que era en ese momento", sostuvo en su regreso.