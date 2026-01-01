El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en el arranque del año en Mar del Plata el tiempo se presentará con condiciones estables y cielo de algo nublado a parcialmente nublado durante toda la jornada.

Según el organismo, hacia la tarde la temperatura alcanzará una máxima estimada de 23°, sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán leves del sur y sudoeste, con un incremento progresivo hacia la noche, momento en el que no se descartan ráfagas aisladas.

Respecto de la tendencia para el viernes, se prevé que el clima mantenga características similares, con cielo parcialmente nublado y una máxima pronosticada de 21°.

