El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció este sábado bajo el impacto de una intensa tormenta que registró acumulaciones de hasta 155 mm de lluvia en menos de cuatro horas durante la madrugada. El fenómeno, que superó el promedio mensual de precipitaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provocó inundaciones en calles, avenidas y barrios, afectando a más de 30.000 usuarios sin suministro eléctrico.

Autoridades como el Gobierno de la Ciudad (GCBA), el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) y la Defensa Civil provincial coordinan las respuestas de emergencia en zonas críticas como Villa Devoto y la avenida General Paz.

Las imágenes de avenidas sumergidas, como la General Paz y la Panamericana, se viralizaron rápidamente en redes sociales desde las primeras horas del día. En el oeste de la Ciudad, barrios como Villa Devoto (155 mm), Villa Santa Rita (114 mm), Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Urquiza y Saavedra sufrieron los mayores anegamientos, con acumulaciones superiores a los 100 mm.

El conurbano, especialmente San Martín y La Matanza, también reportó calles intransitables y vehículos varados, con escenas de medio metro de agua en accesos clave a la Capital.

El Gobierno de la Ciudad informó que continúa trabajando con equipos de emergencia en las zonas más afectadas. “Para todo octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 mm. y durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de 4 horas”, sostuvieron desde el GCBA. Además, el arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata, creció un 142% desde su marca mínima, superando los 5 metros de altura, lo que obligó al cierre temporal de pasos bajo nivel como Mosconi, Ceratti y Spinetta.

Respecto a un rumor de fallecimiento, Alberto Crescenti, titular del SAME, aclaró en Radio Mitre que “el único fallecido que tuvimos hoy no fue por la tormenta, sino por una descompensación cardíaca”. Detalló que el equipo intervino en la colectora de General Paz y ruta 8, asistiendo a un hombre de unos 60 años, pero las maniobras de reanimación fallaron.

“Y remarcó que el fallecimiento no tuvo relación con el temporal. Además, agregó que, hasta el momento, ese fue el único episodio grave atendido por el servicio de emergencias médico en el contexto de las inundaciones en el AMBA”.

Fuente: con información de Infobae