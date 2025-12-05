Este viernes, Mar del Plata tendrá una jornada marcada por el regreso de la inestabilidad, con máxima de 26°C y mínima de 18°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Ads

La mañana comenzará mayormente nublada, con un ambiente húmedo y una probabilidad de lluvia baja (0-10%). Sin embargo, hacia la tarde se desarrollarán tormentas fuertes, con chances de precipitación que aumentarán al 40-70%, situación que se mantendrá durante la noche con tormentas y probabilidad del 10-40%.

El viento será predominante del noreste, soplando entre 13 y 22 km/h en las primeras horas del día y aumentando por la tarde, cuando podría alcanzar 23-31 km/h, para luego volver a moderarse durante la noche.

Ads

Tras una semana de calor y sol, el viernes llegará con más nubes, lluvias y un leve alivio térmico en la ciudad.

Puede interesarte

Ads