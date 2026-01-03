A pocos días de iniciado el año, una nueva discusión tarifaria vuelve a poner en alerta a miles de usuarios bonaerenses. La empresa Aguas Bonaerenses realizará la próxima semana una audiencia pública con el objetivo de habilitar un aumento en la tarifa del servicio de agua y cloacas, que podría comenzar a aplicarse a partir de febrero.

La propuesta en análisis contempla una suba promedio cercana al 40% en el valor del metro cúbico de agua, lo que se traduciría en un salto inmediato en las facturas domiciliarias. De aprobarse, el precio unitario del servicio pasaría a un nuevo escalón que marcaría el primer ajuste del año para el sector.

Pero el incremento inicial no sería el único. El esquema que se pondrá a consideración incluye además actualizaciones bimestrales a lo largo de 2026, lo que podría llevar a que el costo final del servicio acumule aumentos muy por encima del nivel actual hacia fin de año.

En términos concretos, una boleta mensual promedio podría pasar de valores cercanos a los $15.000 a superar los $21.000, mientras que usuarios con consumos más altos o propiedades de mayor valuación fiscal podrían ver facturas que escalen desde los $30.000 hasta casi $50.000 con el nuevo cuadro tarifario.

Desde la empresa sostienen que el esquema busca ser más progresivo, aplicando mayores incrementos a los inmuebles de mayor valuación. Sin embargo, el impacto económico genera preocupación entre familias y comercios que ya afrontan subas en otros servicios esenciales.

La audiencia pública es un paso obligatorio dentro del proceso regulatorio y permitirá que distintos sectores expongan opiniones, objeciones o respaldos a la iniciativa antes de que se adopte una resolución definitiva. Si bien no es vinculante, su realización habilita formalmente la aplicación de los aumentos.

El posible ajuste en la tarifa del agua se suma a un contexto de incrementos generalizados en servicios básicos, lo que refuerza el debate sobre el peso de las tarifas en los presupuestos domésticos y la capacidad de pago de los usuarios.

De avanzar la propuesta, los cambios comenzarían a reflejarse en las boletas del primer trimestre del año, marcando un nuevo punto de tensión entre la necesidad de sostener el servicio y el impacto directo en el bolsillo de los bonaerenses.