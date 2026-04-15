En el marco del Congreso Provincial de Salud, afiliados autoconvocados de IOMA se manifestaron hoy frente al Hotel Provincial para visibilizar la crítica situación que atraviesan, con reclamos por la falta de prestaciones y demoras en la atención. Una de las referentes del grupo, Adriana Santi, aseguró que el problema “no es puntual” sino estructural: “Vulnera el derecho a la salud”. En ese sentido, remarcó que desde octubre de 2023 vienen reclamando sin obtener respuestas.

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En diálogo con Modo Regreso, por Radio Mitre Mar del Plata, la damnificada explicó que la situación en la ciudad es “caótica”, con clínicas que dejaron de atender a afiliados. “Nos dicen que mientras siga esta gestión no se van a retomar los convenios”, advirtió, al tiempo que señaló que existen atrasos en los pagos y acuerdos desactualizados con los prestadores.

La convocatoria se registró frente al Hotel Provincial, donde se realiza un Congreso de Salud Provincial.

Santi también alertó sobre recortes recientes en prestaciones y mencionó el caso de un centro de estudios digestivos que dejó de atender incluso con cupos: “Se cortó la atención directamente”. Además, cuestionó el esquema de intermediación en el sistema al remarcar que “los recursos no llegan a las prestaciones”.

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En cuanto a la atención de urgencias, indicó que las opciones son limitadas y remarcó que “el sistema está colapsado”, con instituciones que restringen o interrumpen la atención ante la falta de pagos. La referente describió una “peregrinación” constante de los afiliados: “Tenés que ir de un lugar a otro a ver quién te atiende”, explicó. Si bien reconoció la apertura de policonsultorios, consideró que “no alcanzan para resolver situaciones complejas”.

Respecto del impacto en los usuarios, Santi sintetizó que “el afiliado está a la deriva y con miedo”, y señaló que esa incertidumbre es la que impulsa las manifestaciones. Con relación a tratamientos prolongados, denunció demoras en la entrega de medicamentos y sostuvo que “hay pacientes que no pueden esperar”, por lo que los propios afiliados organizaron redes solidarias: “Nos ayudamos entre nosotros, pero esto no es una solución”.

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También cuestionó el costo de los medicamentos: “Son impagables con los sueldos actuales”, en un contexto donde -afirmó- “los salarios no se actualizan al ritmo de los gastos”. Para Santi, el problema de fondo radica en la falta de pago a prestadores y en un sistema que “termina trasladando los costos al afiliado”. Además, puso en duda el destino de los aportes: “No sabemos a dónde van los fondos”.

Por último, indicó que mantuvieron contactos con autoridades, entre ellos el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aunque “las respuestas no alcanzan”. También expresó la expectativa de concretar una reunión con el titular de IOMA, Homero Giles: “Estamos esperando desde octubre de 2023”.