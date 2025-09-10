La diseñadora gráfica Agustina Cosulich fue seleccionada para participar en AMERICANA, una muestra internacional que reunirá a 60 creadores de 15 países de Latinoamérica en cinco sedes de Italia.

“AMERICANA es una muestra internacional de afiches que se va a hacer en cinco sedes de Italia y donde participarán 60 diseñadores de 15 países de Latinoamérica. Estoy muy contenta porque somos ocho invitados de Argentina y soy una de las que participará con ocho afiches”, contó en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata.

Aunque no podrá viajar, destacó que la convocatoria representa “una oportunidad muy linda para mostrar el trabajo en una muestra de estas características”.

Cosulich explicó que el festival reúne afiches vinculados a temáticas sociales, como derechos humanos, violencia de género, medioambiente y memoria, pero también a expresiones culturales como el cine, el teatro y las ferias del libro. “La idea de esta colección es mostrar las miradas de los distintos países y contextos, sobre todo por los procesos sociales que atraviesan”, agregó.

La diseñadora trabaja actualmente en la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se dedica principalmente a la producción de libros. Sin embargo, hace años explora el afiche como un espacio de búsqueda personal y de compromiso social.

“El afiche es una herramienta de transformación social. Me gusta porque siento que va más allá del trabajo comercial con el que normalmente se lo asocia: permite informar, concientizar, abrir el debate y demostrar cómo las distintas realidades atraviesan a los países”, señaló.

En lo particular, remarcó que este tipo de piezas son su manera de reflexionar y dialogar con el presente: “Hace muchos años que vengo tratando de, además de mi trabajo, hacer afiches como una búsqueda personal para hablar de temáticas urgentes o que me afectan”.

Con esta participación, Cosulich se suma a un grupo selecto de diseñadores argentinos que representarán al país en una de las muestras más relevantes del diseño gráfico en Europa.