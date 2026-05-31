La causa por el crimen de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo episodio de alto impacto luego de que Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el asesinato de la adolescente de 14 años, intentara quitarse la vida mientras permanece bajo custodia.

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Según trascendió, el acusado debió recibir asistencia médica tras el hecho y su estado es seguido de cerca por las autoridades. El episodio se produjo en medio de una investigación que continúa avanzando y que mantiene a Barrelier como principal sospechoso por la muerte de la joven cordobesa.

La noticia generó una fuerte repercusión debido a que el detenido se encuentra en el centro de una causa que conmociona a Córdoba desde fines de mayo. Mientras tanto, los fiscales continúan reuniendo pruebas para reconstruir las últimas horas de Agostina y determinar con precisión las circunstancias que rodearon el crimen.

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Entre los elementos más importantes incorporados al expediente se encuentran registros de cámaras de seguridad que muestran a una joven identificada como Agostina ingresando a la vivienda del acusado. Las imágenes cobraron especial relevancia luego de que Barrelier modificara su versión inicial y reconociera ante los investigadores que la adolescente efectivamente había estado en su domicilio.

A esto se suman testimonios de distintas personas que permitieron reconstruir parte del recorrido de la víctima antes de desaparecer. Los investigadores también analizan dispositivos electrónicos, comunicaciones y otros elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco de la causa.

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La familia de Agostina continúa reclamando justicia y exige respuestas sobre lo ocurrido con la adolescente. En paralelo, los peritos trabajan sobre evidencia clave que podría aportar nuevos datos para esclarecer uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba durante las últimas semanas.

Mientras la investigación sigue su curso, la situación del acusado volvió a quedar bajo la atención pública tras el intento de suicidio, un hecho que agregó un nuevo capítulo a una causa que continúa generando impacto y que aún mantiene numerosos interrogantes abiertos.

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