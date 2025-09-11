Una denuncia realizada al 911 dio la pista del terrorífico escenario que se escondía en un departamento del complejo habitacional del SOIP en Mar del Plata. Facundo Uribe, de 42 años, fue arrestado el 29 de agosto por ser el principal acusado de explotación de la prostitución de personas mayores de edad, a las cuales marcaba con la inicial de su nombre.

Durante un allanamiento avalado por la jueza Graciela Trill de la Justicia de Garantías de Mar del Plata, una víctima fue rescatada y trasladada al hospital para recibir atención médica. Asimismo, los efectivos encontraron un pendrive enfunchado en el televisor con información crucial para la causa.

“El muchacho pidió declarar”, señalaron fuentes judiciales a El Marplatense. Este miércoles dió su versión de los hechos frente a la fiscal Trill en tribunales. Mientras tanto, los peritos analizan las pruebas que ya dieron un primer resultado: cerca de 200 archivos con imágenes y videos de abuso sexual infantil.

Tras la audiencia, desde la fiscalía señalaron que “estamos esperando abrir los otros dispositivos, en búsqueda de mas víctimas y evacuando las citas del imputado al momento de declarar”.

Hasta el momento se tomó conocimiento sólo de dos víctimas que ya realizaron su declaración . “Ya intervino por ambas el Ministerio de Justicia con la Dirección de Rescate de Trata. Ambas tienen problemas de consumo, esa es la vulnerabilidad y por eso intervinieron", concluyeron.

