Los investigadores creen que la víctima, Eugenia Carril, habría sido atropellada. (Video: gentileza 0221 - Instagram/eugecarril)

La investigación por la muerte de Eugenia Carril, la joven de 18 años atropellada y abandonada en una zanja en La Plata, sumó un dato que generó aún más indignación: el conductor acusado, Julio Cornelio Guerra Torres, cobró un millón de pesos por un trabajo de pintura antes de presentarse ante la Justicia.

Ads

El hecho ocurrió el viernes, cuando la víctima regresaba de cursar en la universidad y fue embestida.

Durante ese lapso, lejos de ocultarse, Guerra —pintor de 41 años— fue el sábado por la mañana a una vivienda en Parque Sicardi junto a dos obreros para presupuestar tareas de pintura.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, la propietaria de la casa declaró que el hombre solicitó un adelanto de un millón de pesos para iniciar el trabajo, suma que le fue entregada.

Mientras tanto, la Policía realizaba allanamientos en domicilios de allegados al sospechoso para dar con su paradero. Recién el domingo, cerca de las 11, los efectivos localizaron la Chevrolet Meriva involucrada en el hecho, estacionada en la zona de 5 y 57.

Ads

Acorralado por el avance de la investigación y la presión social, Guerra finalmente se presentó en la sede de la DDI de La Plata, ubicada en 1 y 59, donde quedó detenido.

La causa está a cargo del fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI N° 12, quien lo indagará por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor y por abandonar a la víctima sin prestarle auxilio, figura contemplada en el artículo 84 bis del Código Penal.

La investigación continúa para determinar con precisión la mecánica del siniestro y las responsabilidades penales del acusado.

Ads

Fuente: TN