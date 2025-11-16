El principio de acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos sacudió a la Bolsa local y dejó un mensaje claro: el mercado ya eligió a sus ganadores. Las empresas con fuerte perfil exportador, desde aluminio y energía hasta agroindustria, encabezaron subas de dos dígitos, impulsadas por la expectativa de reducción de aranceles, flexibilización regulatoria y un comercio bilateral más fluido.

Ads

El S&P Merval avanzó 0,5% en dólares en la apertura del viernes y acumuló un alza semanal del 3,5%, según Rava Bursátil. Aluar lideró la rueda con un salto del 13,4%, seguida por Transener, Comercial del Plata y Supervielle. En el panel general, San Miguel e Inversora Juramento treparon más del 15%, reflejando el apetito inversor por compañías posicionadas en mercados externos.

Puede interesarte

La reacción se potenció luego de que la Casa Blanca confirmara el acuerdo preliminar y funcionarios locales ampliaran detalles sobre una eventual baja de barreras arancelarias. Analistas coinciden en que los mayores beneficios recaerían en sectores exportadores ya consolidados. “Aluar, que obtiene cerca del 70% de sus ingresos del exterior, es la más favorecida”, señaló Damián Vlassich, de IOL.

Ads

El entusiasmo también se extendió a industrias agroexportadoras y mineras. Matías Fernández, de Aurum Valores, destacó oportunidades en Molinos, San Miguel y firmas vinculadas al negocio químico. El especialista remarcó que el acuerdo podría flexibilizar certificaciones y estándares, reduciendo obstáculos no arancelarios y agilizando el comercio bilateral.

Puede interesarte

No todos los sectores miran el escenario con el mismo optimismo. Según Marcelo Elizondo, presidente de la ICC Argentina, farmacéuticas y químicas podrían enfrentar mayor competencia por la apertura gradual, en un contexto donde el Gobierno busca profundizar la estabilización macroeconómica y recortar el intervencionismo regulatorio. La demanda de adaptación tecnológica será clave.

Ads

Al cierre de la semana, el optimismo se reflejó también en la baja del riesgo país y en la fortaleza de varios ADR argentinos en Nueva York, con avances en YPF, Loma Negra y Pampa Energía. El mercado apuesta a que el acuerdo potencie inversión, exportaciones y una mayor inserción internacional, mientras espera la letra fina del entendimiento para medir su verdadero alcance.

Fuente: Infobae