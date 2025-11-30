Emilia Mernes y Lali Espósito protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral. Las cantantes fueron captadas anoche saludándose a los abrazos en la puerta del reconocido restaurante Don Julio, en Buenos Aires.

Según las imágenes difundidas, se las vio sonrientes y muy cómplices al reencontrarse tras la cena, generando revuelo entre los fanáticos que estaban en la zona.

