El abrazo entre Lali y Emilia Mernes
Las cantantes se encontraron en un reconocido restó
Emilia Mernes y Lali Espósito protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral. Las cantantes fueron captadas anoche saludándose a los abrazos en la puerta del reconocido restaurante Don Julio, en Buenos Aires.
Según las imágenes difundidas, se las vio sonrientes y muy cómplices al reencontrarse tras la cena, generando revuelo entre los fanáticos que estaban en la zona.
