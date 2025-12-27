El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado de Claudio “Chiqui” Tapia, Gregorio Dalbón, denunciara en redes sociales la existencia de un “avance coordinado” desde distintos sectores estatales contra la conducción del fútbol argentino.

El mensaje fue difundido en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y de las presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.

Bajo el título “Datos públicos”, el letrado -también abogado de la ex presidente Cristina Fernández- puso el foco en los denunciantes y en el rol de funcionarios vinculados a las causas que involucran a la AFA. En ese marco, señaló que “el denunciante de la AFA, Juan Facundo Del Gaiso, registra ingresos del Estado” y mencionó antecedentes administrativos que lo relacionan con el ámbito futbolístico.

Dalbón también apuntó contra Matías Yofe, de quien afirmó que “mantiene vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados, de público conocimiento”.

Otro de los ejes del mensaje fueron las filtraciones a la prensa. El abogado sostuvo que “parte del material difundido en medios (allanamientos) proviene de filtraciones cuya trazabilidad y motivación merecen ser esclarecidas”, y pidió investigar los roles de la ex ministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, y de la ministra Alejandra Monteoliva.

En su publicación, Dalbón advirtió: “Cuando se avanza coordinadamente contra ‘Chiqui’ Tapia, Pablo Toviggino y la AFA, la pregunta no es ideológica: ¿quiénes intervienen, desde dónde y con qué intereses?”. El mensaje concluyó con una frase que anticipa una profundización de la estrategia legal: “Transparencia. Estado de Derecho. Nada más. Nada menos. Ahora vamos por TODO”.

Fuente: con información de DIB