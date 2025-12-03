El abogado de dos argentinos detenidos en Miami aseguró que “fue un malentendido”
Roberto Castillo, letrado de Juan Pablo Rúa y Sebastián Moya, señaló que sus defendidos “no fueron deportados”. No obstante, aclaró que “solo hay uno que sí se quedó con lo ajeno”.
El abogado Roberto Castillo, representante de Juan Pablo Rúa y Sebastián Moya, habló sobre la situación de los cinco argentinos detenidos en Miami por un robo en un shopping y aseguró que sus defendidos “no fueron deportados” y que recuperaron la libertad tras el pago de una fianza.
Castillo insistió en que lo ocurrido “fue un malentendido” y explicó que Rúa “viaja desde hace 10 años” a Miami y que tiene una empresa con “cien empleados” en Mendoza. Según el letrado, su cliente “quedó inmerso en una situación que, para él, es bochornosa y vergonzosa porque quedó parado en una situación que es un malentendido”.
El abogado remarcó que ninguno de sus representados está implicado en el delito y sostuvo que “solo hay uno que sí se quedó con lo ajeno” dentro del grupo, aunque evitó dar su nombre. De acuerdo con Castillo, ese acusado “no tenía factura y tenía ropa con tickets”.
Los cinco argentinos involucrados en el caso son Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rúa.
