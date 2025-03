Mientras los habitantes de Bahía Blanca viven con tensión por estas horas ante un nuevo alerta meteorológico por lluvias fuertes en esa zona de la provincia de Buenos Aires, la ciudad intenta recuperar lo más posible su fisonomía habitual y en ese sentido se destacó que “el 80% de la ciudad ya se encuentra transitable en búsqueda de una reestructuración”.

El periodista de CNN de aquella ciudad, Enrique Iommi, confirmó que preocupa por estas horas el anuncio de posibles lluvias por hasta 30 o 40 milímetros, “que no deja de ser una lluvia importante porque hay lugares donde todavía el agua no termina de bajar y ahí podrían existir algunas complicaciones”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, el periodista indicó que ante este panorama “está la gente de Defensa Civil mano a mano con el Ejército trabajando para desagotar lo más que se pueda el camino del agua que podría llegar” con estas lluvias anunciadas para esta tarde.

Mientras tanto, confió que continúa “súper activa” la búsqueda de las únicas dos personas que todavía permanecen reportadas como desaparecidas, las hermanas Hecker: “Hay algunas hipótesis que se están trabajando en el marco de la justicia y tiene que ver justamente con dónde estaba yendo el hilo de agua en ese momento”, comentó.

Al respecto, señaló que como se trata de una ciudad costera “están quienes estiman que pueden haber caído en el marco de algún cangrejal o lamentablemente, otra hipótesis que se está estudiando, es que la misma corriente que termina en el mar las depositó allí. Lo que sería todavía mucho más angustiante, y más difícil en cuanto al rescate”.

En cuanto a la realidad que atraviesa actualmente Bahía Blanca, Iommi confió que “el 80% de la ciudad ya se encuentra transitable en búsqueda de una reestructuración” y en ese sentido destacó que “la colaboración de los medios de todo el país para nosotros es un abrazo, un cálido abrazo”.

No obstante consideró como “una daga punzante y venenosa” cuando algunos medios “por una cuestión de sensacionalismo o porque están incluidos ellos en una cuestión política, terminan mintiendo deliberadamente”. E hizo mención a una movilera de una medio de Capital Federal que aseguró haber visto tres cuerpos de menores en una zona de bajante al sur de la ciudad. Al respecto aseguró que “la Justicia está tratando de convencerla de que venga a Bahía Blanca a brindar declaración de algo que claramente es mentira”.

“Oficialmente hay 16 personas que fallecieron. Dieciséis personas con nombre y apellido. Ese número se puede engrosar, lamentablemente uno cree que sí, con las dos nenitas que estamos buscando. Pero no hay este 20 desaparecidos que terminarán siendo personas fallecidas. No, eso no existe. Las personas que fallecieron son 16 y el Municipio está haciendo todo lo imposible para colaborar”, relató el periodista de CNN.

Por otra parte, Iommi señaló que el tema que “preocupa mucho” es el de las enfermedades, porque “después de la inundación está la proliferación de mosquitos, por supuesto que lo primero que pensamos es en el dengue, pero también hay que tener mucho cuidado con la leptospirosis. Sabemos que en la zona portuaria alguna ratita hay, más con los cereales. La verdad que es una preocupación y se está trabajando mucho”.