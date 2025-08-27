La tradicional Caravana de la Primavera, organizada por el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, celebrará su 65ª edición el 21 de septiembre en Mar del Plata. Este evento, que desde 1961 marca la llegada de la primavera, invita a los marplatenses a recorrer las calles en bicicleta bajo el lema Hagan lío por un mundo mejor. La Caravana comenzará a las 08:00 en Matheu 3349, seguirá su recorrido tradicional hacia el faro y culminará en el Monumento al General San Martín.

Ads

Inspirada en el mensaje del Papa Francisco, la Caravana de este año busca promover un cambio positivo en la comunidad. Según los organizadores, “creemos que es importante reafirmar sus ideas. Honrando el testimonio de su vida, nos invita a ser protagonistas del cambio, a buscar ser esa Iglesia en salida, que no se queda en la comodidad de su hogar, sino que sale en busca del más necesitado. Son las palabras de Francisco las que nos incitan a ponernos en marcha para alcanzar un mundo mejor”.

La inscripción para participar es opcional y comenzará el 8 de septiembre, de lunes a sábados, de 10:00 a 19:00. Los interesados podrán adquirir un solapín que incluye beneficios como un vaso de gaseosa, un helado, acceso a colectivos de apoyo, transporte de bicicletas en camión y la posibilidad de participar en el sorteo de una bicicleta.

Ads

Puede interesarte

En el marco de esta edición, se encuentra en trámite en el Concejo Deliberante un proyecto para declarar a la Caravana de la Primavera como Patrimonio Cultural Intangible de Mar del Plata.

Esta iniciativa reconoce el aporte cultural del evento y la trayectoria del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, perteneciente a la Obra Don Orione. Además, se contempla la instalación de un bicicletero conmemorativo en la Plazoleta Pablo Marinacci.

Ads