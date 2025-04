En una semana donde la salida del cepo y el acuerdo con el FMI se convirtieron en los temas centrales, desde algunos sectores de la producción comienzan a ver con buenos ojos el rumbo económico que toma el Gobierno de Javier Milei. Según una medición realizada por Fundación Global, “el 61% de los empresarios cree que la economía va a crecer en los próximos 12 meses”.

Al respecto, el presidente de la institución, Fernando Alvarez, consideró en declaraciones a Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, que las recientes novedades son “una buena noticia” y que se perciben “como un paso en la dirección correcta”.

“Más allá de si fue una medida planeada como parte de una tercera etapa o impuesta por las circunstancias que el FMI lo pedía, lo cierto es que es una decisión positiva, eran necesario. En ningún país del mundo que tenga una economía sana existe un cepo. Levantarlo significa, por ejemplo, que un inversor extranjero puede ingresar y retirar sus fondos con libertad”, consideró.

En cuanto a la medida, Alvarez destacó que “no afecta tanto al que ya está invirtiendo en el país, sino al que quiere venir a hacerlo. Así que es un avance importante, y esperemos que se mantenga este rumbo”.

El titular de Fundación Global comentó que desde la entidad realizaron su tradicional medición De confianza empresarial, que arrojó datos “claramente optimistas”. Según el informe, cuando consultaron con empresarios cómo ven la economía del país en los próximos doce meses, “el 61% empresarios respondió que va a crecer, mientras que sólo un 14% cree que va a caer”.

“Además, el 56% afirma que las inversiones de su propia empresa serán mayores que el año pasado. Esto indica que, más allá del ruido coyuntural y las discusiones mediáticas -FMI, Corte Suprema, dólar cripto- el empresariado está enfocado en lo esencial. Y lo esencial es que el rumbo económico, al menos en este momento, cuenta con el acompañamiento del sector privado”, confió el analista.

Alvarez definió al empresario argentino como “creativo, emprendedor y adaptándose a un nuevo esquema” y consideró que “tiene que dejar de enfocarse en hacer lobby o en ‘a quién conozco’ en el Ministerio, y concentrarse en su eficiencia interna”. Pero aseguró que “eso está cambiando” y que ahora deben “poner el foco adentro, lo que sucede en los países normales”.

De todos modos, el titular de Fundación Global remarcó que “no era culpa de los empresarios, eran las reglas del sistema” y que en contrapartida “el Estado también tiene que cumplir su parte: bajar los costos externos, eliminar impuestos distorsivos, facilitar el trabajo formal. Ese es el nuevo camino, y me parece que es saludable”.

MILEI, EL CAMBIO

Si bien muchas veces se compara lo hecho por el gobierno de Milei con lo hecho por Mauricio Macri, para Alvarez se parecen en el sentido de que “ambos intentaron normalizar la economía argentina”, pero según su punto de vista la opinión pública y el mundo empresarial es muy distintos: “La diferencia es no sólo el estilo si no la velocidad en las reformas. Milei es un médico que te trata sin anestesia y con un paciente que te dice ‘sí, operame’. Macri intentó un gradualismo que no funcionó. Hoy, después del gobierno de Alberto Fernández, hay una mayor disposición social para aceptar cambios más drásticos”.

La pregunta ante estos cambios es si impactan en la productividad de las empresas. Según el analista “tienen que impactar, porque el gran problema de las empresas argentinas es la competitividad. Durante mucho tiempo, se resolvía con una fuerte devaluación que ocultaba las ineficiencias. Hoy, el enfoque es otro: se busca bajar el ‘costo argentino’ mediante una menor carga impositiva, menos regulaciones, menos trabas. Es lo que plantea Federico Sturzenegger, y es el camino que las empresas necesitan: menos impuestos como retenciones, ingresos brutos, impuesto al cheque. Eso es más útil que simplemente subir el tipo de cambio”.

Y el cambio se nota, según lo que señala Alvarez, por cuestiones como que “hace unos años hablar de inflación como un fenómeno monetario era casi tabú”. Sin embargo, aseguró que “hoy se acepta que se combate achicando el gasto y frenando la emisión. Lo mismo con el déficit fiscal: ya no se discute que el Estado debe gastar lo que recauda. Esos conceptos económicos que antes eran resistidos hoy se imponen. En lo económico, hay una batalla cultural ganada”.