El 61° Coloquio de IDEA se realizará en Mar del Plata y se espera la participación del presidente Javier Milei
Consagrado como el principal punto de encuentro de líderes empresarios y políticos, el tradicional encuentro volverá a reafirmar su rol de “voz activa” y punto de encuentro de la dirigencia argentina.
Del 15 al 17 de octubre, Mar del Plata volverá a ser sede del tradicional Coloquio de IDEA, el encuentro empresarial más importante del país que reúne a líderes del sector privado, funcionarios y referentes internacionales. En su 61° edición, el evento llevará como lema “Juega Argentina”, un llamado a la acción para que las empresas asuman un rol más protagónico en el desarrollo del país.
Un llamado a competir, producir e innovar
La consigna busca trasladar la pasión nacional de “salir a la cancha” a la agenda empresaria: comprometerse con la competitividad, innovar, generar valor agregado y exportar más.
“El país vive un momento de cambio que plantea nuevas reglas de juego. Es tiempo de apostar por la competitividad, revisar nuestros modelos de negocios y alentar la innovación”, afirmó Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio y cofundador de Adecoagro.
Los cinco ejes estratégicos
El programa se estructurará en torno a cinco grandes temas:
- Competitividad: reducción del “costo argentino”, reformas tributarias y laborales, innovación tecnológica, capital humano y mejoras en infraestructura.
- Innovación: cultura de resiliencia, agilidad y adaptación para competir globalmente.
- Impuestos: eliminación de tributos distorsivos y simplificación del sistema fiscal.
- Institucionalidad: reformas para garantizar transparencia, confianza y estabilidad.
- Empleo y educación: generación de empleo de calidad y formación para la economía del conocimiento.
Invitados y expositores
Durante las tres jornadas participarán CEOs de grandes compañías, especialistas internacionales, dirigentes políticos y deportistas. Entre los disertantes confirmados se destacan:
- Javier Zanetti, Luis Scola y Adolfo Cambiaso, con un mensaje sobre liderazgo y trabajo en equipo.
- Martín Migoya (Globant), Horacio Marín (YPF), Ignacio Bartolomé (GDM) y otros referentes empresarios.
- Daniel Rabinovich (Mercado Libre), Sofía Vago (Accenture Argentina) y Santiago Sosa (Tiendanube), en el eje de innovación.
- Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en el eje político.
- Rafael Grossi, director del OIEA, en una entrevista virtual.
Expectativa por la política
El presidente Javier Milei fue invitado para el cierre del Coloquio, previsto para el viernes 17 de octubre, y su participación está supeditada a la agenda oficial. También confirmaron presencia gobernadores que intervendrán en distintos paneles a lo largo del evento.
Mar del Plata, epicentro del debate empresario
Como cada año, la ciudad será el escenario elegido por IDEA para convocar a los principales referentes del empresariado argentino. El Coloquio se consolidó como el espacio de debate estratégico entre el sector privado y la dirigencia política, con la mirada puesta en impulsar la transformación productiva del país.
