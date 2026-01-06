Las ventas por el Día de Reyes 2026 registraron una caída interanual del 2,3% en unidades físicas en Mar del Plata, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), a través de su Departamento de Estudios Sociales y Políticos (DESE). El informe indicó además que el ticket promedio se ubicó en los 45.000 pesos.

Según el estudio, el nivel de ventas se mantuvo dentro de las previsiones para una mayoría de los comerciantes. “Las ventas de Reyes con un ticket promedio de 45.000 pesos se ubicaron en lo esperado para 6 de cada 10 comerciantes”, señaló el presidente de la cámara empresaria, Blas Taladrid.

Desde la entidad también destacaron el rol de las promociones en el comportamiento del consumo. “La temporada de Reyes se apalancó en una fuerte estrategia de promociones, logrando precios más competitivos que el año anterior para incentivar la demanda”, agregó.

Sin embargo, según la prosecretaria de la UCIP y empresaria del rubro jugueterías, Adriana Ferreiro, “a pesar de esta mayor accesibilidad, no se logró revertir la inercia del mercado, manteniendo un desempeño alineado con las proyecciones del sector. El cierre con una baja del 2% en unidades refleja un consumo más selectivo que prioriza la durabilidad y el valor real del producto frente al volumen”.

En cuanto a las expectativas previas de los comerciantes consultados por el DESE, el 59,4% manifestó haber vendido lo esperado, el 15,6% aseguró haber vendido más de lo previsto y el 25% restante indicó haber vendido menos de lo esperado.

Respecto de las estrategias comerciales, el 83,9% de los comercios afirmó haber realizado promociones para impulsar las ventas, mientras que el 16,1% no implementó ninguna acción promocional. Las principales herramientas utilizadas fueron la financiación con tarjetas de crédito, promociones bancarias y descuentos en efectivo.