Un nuevo estudio de D’Alessio IROL sobre medios de pago encendió alarmas en el sector: el 47% de los usuarios afirma que dejaría de usar una billetera o tarjeta si desaparecen las promociones. La cifra revela que los sistemas de pago digitales y tradicionales mantienen una relación cada vez más frágil con sus consumidores y que la lealtad depende, casi exclusivamente, de la conveniencia inmediata.

Según el informe, la facilidad de uso (95%) ya no representa un diferencial competitivo: el usuario lo da por hecho. Mientras tanto, la confianza (81%) sigue siendo alta, pero es volátil: puede derrumbarse rápidamente ante fallas de seguridad, problemas con reembolsos o una mala atención en reclamos. A pesar de que 77% recomendaría su medio de pago, esa buena predisposición no se traduce en fidelidad sostenida.

Los propios usuarios marcan qué necesitan para volver a sentir un vínculo sólido. El 55% exige seguridad y respaldo real si ocurre un problema, desde hackeos hasta compras no reconocidas. Un 25% reclama mayor protección de sus datos personales, mientras que 4 de cada 10 sostienen que nunca son escuchados y que no confían en que la plataforma los acompañará en una situación de fraude.

El estudio resume el clima actual con una frase que resuena en el sector: “Más del soft y menos del hard”. La tecnología, dicen, ya cumplió su parte. Ahora el desafío pasa por la empatía, el acompañamiento humano y la construcción de vínculos más emocionales, que permitan superar la lógica de la promoción como único motor de uso.

La conclusión del informe es contundente: si los medios de pago no evolucionan hacia un modelo de cercanía y protección real, seguirán atrapados en una relación funcional y sin lealtad, donde cualquier beneficio de la competencia puede quebrar el vínculo de inmediato.

