Un relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) reveló que el 36% de los municipios de la provincia de Buenos Aires exhiben bajos o nulos niveles de transparencia en el acceso a la información sobre sus cuentas públicas, a pesar de que casi la mitad cumple con los estándares más altos del índice.

Según el informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, 63 municipios bonaerenses, cerca del 47% del total, alcanzaron el puntaje máximo de 100 puntos en el índice de transparencia, lo que implica un cumplimiento estricto en la disponibilidad de información fiscal y presupuestaria. Otros cinco distritos lograron niveles altos, con puntuaciones iguales o superiores a 75.

En contraste, el resto de los municipios muestra desempeños dispares: 18 se ubican en un nivel medio, 28 presentan un cumplimiento bajo o regular y 21 exhiben niveles bajos o directamente nulos de transparencia. De todos modos, el estudio señala que 124 municipios (92%) cuentan con acceso relativamente sencillo a información presupuestaria y financiera a través de sus sitios web oficiales.

El informe también detectó déficits significativos en la publicación del presupuesto vigente. Solo 83 municipios exponen de manera completa el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos, mientras que uno lo hace de forma parcial y 51 no publican ningún dato sobre el presupuesto del ejercicio en curso.

En cuanto a la Situación Económico Financiera (SEF), que por ley debe difundirse semestralmente, 69 municipios publicaron información actualizada al tercer trimestre de 2025, 40 al segundo trimestre y dos con datos de marzo. Sin embargo, 24 distritos no cumplen con esta obligación. Además, 55 municipios no publicaron la ejecución presupuestaria de recursos y gastos.

Por último, el relevamiento advierte falencias en la difusión del stock de deuda pública: 68 distritos presentan datos actualizados al tercer trimestre de 2025, mientras que 61 no publican información sobre su endeudamiento y otros seis lo hacen con rezagos significativos, lo que refuerza las advertencias sobre la necesidad de mejorar los niveles de transparencia fiscal en la provincia.

