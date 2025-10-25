Un análisis reciente del centro de estudios Ieral, de la Fundación Mediterránea, revela que el 21,6 % de los trabajadores asalariados u ocupados en Argentina -equivalente a unas 4,5 millones de personas sobre un total de aproximadamente 21 millones- no logra superar la línea de pobreza. Este fenómeno, que afecta tanto a empleados formales como informales, se concentra en regiones con alta informalidad laboral, como Tucumán, San Juan, Salta, Santiago del Estero y Formosa, donde más de la mitad del empleo carece de registro.

El informe subraya que la mera ocupación ya no asegura un nivel de vida digno en el país. La pobreza entre la población desocupada alcanza el 58,9 %, pero entre los ocupados persiste en más de uno de cada cinco. Un factor determinante es la calidad del empleo: la tasa de pobreza entre trabajadores independientes no registrados llega al 40,5%, y entre asalariados informales, al 37,5%. En contraste, los independientes registrados muestran una incidencia del 12,3%, mientras que los asalariados formales apenas superan el 9,7%.

Estas brechas no se distribuyen de manera homogénea. La pobreza laboral se concentra en sectores de baja productividad y en provincias con predominio de la informalidad. En jurisdicciones como Tucumán (58% de empleo informal), San Juan (57%), Salta, Santiago del Estero y Formosa (52%), el panorama es particularmente alarmante.

El informe de Ieral enfatiza que la solución no radica solo en generar más empleo, sino en garantizar que sea formal, productivo y con remuneraciones suficientes para elevar el bienestar por encima de la pobreza. Reformular el vínculo entre crecimiento económico, empleo y calidad de vida resulta esencial.

Entre las medidas propuestas por Ieral se incluyen: promover políticas activas de empleo y formación técnica para potenciar las capacidades de la fuerza laboral; incentivar la contratación formal, evitando que la expansión laboral se limite a ocupaciones de baja productividad; y articular esfuerzos entre el sector público y privado para crear empleos de mayor valor agregado, especialmente en regiones rezagadas y sectores informales estructurales.

Fuente: con información de DIB