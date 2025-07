Nació en Las Rosas, Santa Fe, en un entorno rural con una profunda pasión por el fútbol que marcó su vida desde niña. Su padre, Domingo Giovanelli, fue cofundador del club local Almafuerte, donde Eglis comenzó a vincularse con el deporte y a desarrollar su amor por el fútbol.

Fue compañera de banco de Nelson Castro en sus inicios y con el tiempo se convirtió en una figura emblemática y decana del periodismo deportivo en Argentina.

Su historia es también un relato de lucha y perseverancia, en un contexto donde la mujer debía abrirse paso con esfuerzo y talento en un terreno casi exclusivo de hombres.

Eglis Giovanelli es una referente para muchas generaciones de periodistas y deportistas. Apasionada por el fútbol, logró revolucionar la presencia femenina en el deporte y los medios, dejando un legado imborrable en la industria.

Por ser un ejemplo de lucha, perseverancia y profesionalismo, se merece ocupar mi espacio para dividir por letras su +Chance!!

+ Tu lado más positivo / Creo que mi lado mas positivo es creer que todo saldrá bien, como lo pienso y lo proyecto. Me encanta armar, en forma permanente, nuevos desafíos, aunque a veces se conviertan en castillos en el aire porque vuelo mucho con mi imaginación. Después suelo caerme pero la tierra siempre me está esperando con otra idea.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? Desde el mismo día de mi nacimientooooo, en mi pueblo no había hospital, las mujeres parían en sus casas. Yo nací en el predio que hoy es una cancha de fútbol, un club, mi Club Almafuerte de Las Rosas, Santa Fe. Alli estaba mi casa, nuestra granja y de pronto un día mi viejo que era uno de los fundadores del club, viene y nos dice que allí el Club iba a construir la cancha, maravillosooooooo (conservo la escritura y me emociono cuando la vuelvo a leer). Hoy el Club tiene canchas de hockey, de rugby, piletas de natación, estadios, un verdadero ejemplo.

“Grande mi Almafuerte”, gracias a mis viejos y al futbol conoci la pasión de ser hincha, de sufrir, de gozar, de llorar y festejar, todo con un amor incondicionallllll hacia “la Celeste”. Desde chica fue ver y disfrutar del deporte y después vino el desarrollo de mi labor. Pero siempre digo que “nunca trabaje de periodista, soy periodista a tiempo completo”.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? Antes, después, hoy, mañana, siempre voy hacia lo desconocido, hacia un despliegue constante de audacia, atrevimiento, compromiso y asombro. Me encanta el hecho de no saber que pasará después, mañana. La incertidumbre me motiva y re alimenta en mi ansiedad, en mi energía, me encanta.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? Hay mi Dios, que buena pregunta... Creo que comencé una nueva vida muchas veces. Actividades varias, sentimientos varios, situaciones emocionales conmovedoras, asi fue y es mi vida. En realidad pocos saben que soy docente, profesora de francés, de historia, diseñadora de ropa, periodista deportiva y dirigente deportiva. Todas mis actividades tuvieron un tiempo de desarrollo, desplegué esas actividades, logré satisfacer mis ganas de hacer cada labor y lo disfrute mucho.

N = ¿Nunca le dirías Sí a qué? A encerrarme y esperar, a depender de alguien, a olvidarme de soñar.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? Apenas me levanto, necesito un momento para mirarme al espejo, quererme, agradecer a Dios todo lo que tengo con las dificultades incluidas. Después mirar y admirar desde el balcón, mis flores, el sol que aparece y todo lo que me rodea.

Dios me tiro un gran pase y cada mañana hago un gol distinto. Si miro a la izquierda, la cancha de Defensores de Belgrano; si miro al frente, las canchas de tenis del Club Ciudad, más atrás las canchas de hockey y el Cenard; a la derecha, enfrente el Club Obras y un poquito más lejos el Monumental de River Plate. Dios mio que agradecida estoy, gracias, gracias, gracias.

Durante el día conecto con mi corazón y la solidaridad, tengo una conexión muy grande con mi hermana discapacitada a quien atiendo personalmente y a través de ella a personas con capacidades diferentes. Cuando llega la noche, tengo mi recreo diario, le dedico tiempo al silencio pero a la vez estar preparada a todo lo que se me ocurra hacer. Escribo, leo, investigo, me conecto con mi diccionario, mi libro de cabecera y a partir de una palabra vibrar con los significados de cada palabra. Estoy en pleno armado de un diccionario de sinónimos.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? Vos crees que me voy a ir de esta vida?, pienso seguir estando metida entre la gente, eso sí invisibleeeeeee, viendo el cambio del Mundo. Ya disfruto ahora los avances con la Inteligencia Artificial, no puedo imaginar todo lo que vendrá.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.