Estados Unidos y Filipinas desplegaron un sistema de misiles antibuque en el norte del archipiélago filipino, a pocos kilómetros de Taiwán, en el marco de ejercicios militares conjuntos que se desarrollan en un contexto de creciente tensión con China.

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El operativo tuvo lugar en la provincia de Batanes, durante las maniobras anuales Balikatan, que este año reúnen a unos 17.000 efectivos, incluidos cerca de 10.000 soldados estadounidenses. La zona, ubicada a unos 160 kilómetros al sur de Taiwán, es considerada un punto estratégico en la disputa geopolítica por el control del Asia-Pacífico.

El sistema desplegado, conocido como NMESIS (Sistema Expedicionario de Interdicción de Buques), está diseñado para atacar embarcaciones desde tierra a una distancia de hasta 185 kilómetros. Se trata de una plataforma móvil y operada de forma remota, que puede ser transportada por vía aérea y desplegada rápidamente en distintos puntos costeros.

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Según explicaron fuentes militares, el objetivo del despliegue es evaluar su funcionamiento en entornos remotos y ensayar escenarios de defensa territorial. “Permite operar en condiciones distintas a las habituales y ampliar las capacidades de entrenamiento”, señaló un suboficial estadounidense que participó de las maniobras.

El sistema fue trasladado a Batanes en un avión C-130 y ubicado en la capital provincial, Basco. De acuerdo con autoridades filipinas, no será utilizado en ejercicios con fuego real, sino como parte de simulaciones tácticas.

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El despliegue de este tipo de armamento en la región suele generar críticas por parte de China, que considera a Taiwán como parte de su territorio y cuestiona la presencia militar estadounidense en países aliados.

Analistas de seguridad advierten que la instalación de sistemas como el NMESIS puede reforzar la capacidad de disuasión de Filipinas y sus aliados, pero también incrementar la tensión en una de las zonas más sensibles del escenario internacional.

En paralelo, China ha intensificado su actividad militar en el estrecho de Taiwán y el Mar de China Meridional, con movimientos navales y ejercicios que elevan la preocupación por un eventual conflicto en la región.

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Las autoridades filipinas, por su parte, reconocieron que cuentan con planes de contingencia ante una posible escalada, incluida la evacuación de ciudadanos en Taiwán en caso de crisis.

Fuente: Infobae