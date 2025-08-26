Estados Unidos confirmó el envío del crucero USS Lake Erie y el submarino nuclear de ataque rápido USS Newport News a la región del Caribe, según reveló la agencia Reuters. Ambas naves arribarán a comienzos de la próxima semana a las costas cercanas a Venezuela, donde ya operan buques de guerra y escuadrones anfibios con más de 4.000 marines desplegados.

Ads

El operativo forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para enfrentar lo que denominó “organizaciones narcoterroristas”. En este marco, la Casa Blanca señaló directamente al régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar el denominado “Cartel de los Soles”, y vinculó además al grupo venezolano Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas globales.

Puede interesarte

El Pentágono detalló que la misión contempla patrullajes, tareas de inteligencia y vigilancia sobre rutas marítimas empleadas para el tráfico de drogas. La operación, que se prolongará durante meses, se desarrolla en aguas y espacio aéreo internacionales, aunque funcionarios estadounidenses admitieron que podría incluir ataques selectivos si la Casa Blanca lo autoriza.

Ads

Además de los nuevos refuerzos, el despliegue incluye tres destructores de la clase Arleigh Burke, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, equipados con el sistema de defensa Aegis, así como aviones de vigilancia P-8 Poseidon y otros buques de guerra.

“El presidente Trump está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”, afirmó la portavoz Karoline Leavitt. Fuentes militares remarcaron que la presencia en la zona busca reforzar la seguridad fronteriza y evitar el ingreso de estupefacientes a gran escala en territorio estadounidense.

Ads

Fuente: Infobae