Un grupo de activistas venezolanos desplegó este lunes en Quito, Ecuador, carteles con la recompensa que ofrece el Gobierno de Estados Unidos por información que lleve a la captura del presidente Nicolás Maduro.

Ads

La acción ocurrió apenas 48 horas después de que en Colombia apareciera una valla similar cerca del paso fronterizo de Villa del Rosario, en Norte de Santander.

Washington duplicó recientemente las sumas: ofrece US$ 30 millones por Maduro, US$ 25 millones por Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, y US$ 15 millones por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. El gobierno venezolano calificó la medida de “patética y ridícula”.

Ads

Puede interesarte

En Quito, Luis Magallanes, coordinador de Voluntad Popular en Ecuador, defendió la iniciativa y sostuvo: “A quien quiera ganarse 90 millones de dólares que les pueden cambiar la vida a 30 millones de venezolanos”. La acción se apoyó en la reciente decisión del presidente Daniel Noboa de declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista.

En Colombia, la valla colocada sobre la autopista internacional Simón Bolívar fue retirada el mismo día por orden municipal. El presidente Gustavo Petro rechazó la iniciativa y aseguró que el Cartel de los Soles “no existe” y que es “una excusa ficticia de la extrema derecha”.

Ads

Mientras tanto, desde Venezuela, el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, calificó la acción como “una valla fascista” y celebró que fuera desmontada. El administrador del espacio publicitario, en tanto, aclaró que actuó para evitar sanciones, aunque denunció haber recibido amenazas tras difundirse el video de su intervención.

Fuente: CNN