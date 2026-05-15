El Gobierno argentino entregó a las autoridades de Estados Unidos una base de datos con más de 34 mil personas que tendrán restringido el acceso a los estadios durante el Mundial 2026, como parte de un acuerdo de cooperación internacional en materia de seguridad.

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La nómina fue elaborada a partir del programa Tribuna Segura e incluye hinchas con antecedentes por hechos violentos en espectáculos deportivos, además de personas alcanzadas por restricciones judiciales o administrativas. Entre ellos también aparecen deudores alimentarios morosos incorporados recientemente al derecho de admisión.

La medida apunta a reforzar los controles de cara a la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Según trascendió, el intercambio de información permitirá coordinar operativos migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de personas consideradas de riesgo a los estadios y zonas vinculadas al torneo.

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