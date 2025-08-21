EE.UU. pinta de negro el muro fronterizo con México para hacerlo más difícil de escalar
El gobierno de Donald Trump avanza con una nueva medida en su política migratoria: pintar de negro el muro en la frontera con México. Según explicó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el color oscuro hará que la estructura absorba más calor en el desierto y sea más complicado treparla.
Desde Nuevo México, la funcionaria señaló que se trató de una “petición expresa del presidente” y aseguró que el muro ahora es “demasiado alto para escalarlo, demasiado estrecho para atravesarlo y tan caliente que los delincuentes extranjeros ilegales ni siquiera lo intentarán”.
Además de buscar un efecto disuasorio, la Patrulla Fronteriza sostiene que la pintura ayudará a evitar la oxidación de los tramos metálicos. Sin embargo, críticos y expertos en construcción cuestionaron la medida: argumentan que el metal ya acumula suficiente calor y que el pintado implicará un costo millonario en mantenimiento.
La iniciativa forma parte del proyecto aprobado por el Congreso que destina US$46.000 millones a extender y reforzar el muro, junto con mayor financiamiento al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Organizaciones como la ACLU y el American Immigration Council denunciaron que se trata de un gasto “exorbitante e inútil”, mientras se recortan fondos sociales.
En paralelo, las autoridades estadounidenses destacaron que los cruces irregulares disminuyeron un 92% en los últimos meses, con detenciones históricamente bajas desde el regreso de Trump al poder. A esto se suma la instalación de boyas con púas y refuerzos de seguridad en el Río Bravo, otro de los puntos más sensibles de la frontera.
Fuente: BBC
