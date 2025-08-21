Desde Nuevo México, la funcionaria señaló que se trató de una “petición expresa del presidente” y aseguró que el muro ahora es “demasiado alto para escalarlo, demasiado estrecho para atravesarlo y tan caliente que los delincuentes extranjeros ilegales ni siquiera lo intentarán”.

Ads

Además de buscar un efecto disuasorio, la Patrulla Fronteriza sostiene que la pintura ayudará a evitar la oxidación de los tramos metálicos. Sin embargo, críticos y expertos en construcción cuestionaron la medida: argumentan que el metal ya acumula suficiente calor y que el pintado implicará un costo millonario en mantenimiento.

Puede interesarte

La iniciativa forma parte del proyecto aprobado por el Congreso que destina US$46.000 millones a extender y reforzar el muro, junto con mayor financiamiento al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Organizaciones como la ACLU y el American Immigration Council denunciaron que se trata de un gasto “exorbitante e inútil”, mientras se recortan fondos sociales.

Ads

En paralelo, las autoridades estadounidenses destacaron que los cruces irregulares disminuyeron un 92% en los últimos meses, con detenciones históricamente bajas desde el regreso de Trump al poder. A esto se suma la instalación de boyas con púas y refuerzos de seguridad en el Río Bravo, otro de los puntos más sensibles de la frontera.

Fuente: BBC

Ads