El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quienes aporten información sobre altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), entre ellos responsables del atentado a la AMIA, en el marco de su estrategia para identificar a responsables de presuntos actos terroristas a nivel global.

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Según el comunicado oficial, los individuos buscados “comandan y dirigen diversos elementos” del CGRI, organización que Washington acusa de planificar y ejecutar operaciones terroristas en distintos países. Las autoridades indicaron que la información puede ser enviada mediante canales anónimos como redes seguras de comunicación.

Entre los principales señalados se encuentran Ahmad Vahidi, comandante del CGRI; Majid Khademi, jefe de inteligencia; Sa’id Aghajani, responsable del área de drones; Hamidreza Lashgarian, encargado de ciberseguridad; y Ali Abdollahi, jefe del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya.

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La iniciativa también se enmarca en un esquema más amplio de recompensas que incluye información sobre otros funcionarios iraníes, entre ellos el líder supremo Mojtaba Khamenei, quien asumió recientemente tras la muerte de su padre, Alí Khamenei, fallecido durante ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel iniciados el 28 de febrero.

De acuerdo con el Departamento de Estado, quienes aporten datos relevantes podrían ser elegibles no solo para la recompensa económica, sino también para programas de reubicación.

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Washington sostiene que el CGRI es responsable de acciones en las que han muerto ciudadanos estadounidenses y lo mantiene designado como organización terrorista extranjera. Además, acusa a Irán de planificar ataques contra funcionarios de ese país, incluido el presidente Donald Trump, en represalia por la muerte del general Qasem Soleimani en 2020.

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Por su parte, el gobierno iraní rechaza las acusaciones y las califica como infundadas, al considerar que forman parte de una estrategia política de presión internacional.

Fuente: con información de Infobae