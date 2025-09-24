El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, anunció que Estados Unidos negocia con la Argentina un swap por US$20.000 millones con el objetivo de apuntalar las reservas del Banco Central y evitar una mayor volatilidad en plena campaña electoral.

A través de un extenso mensaje en redes sociales, Bessent explicó que el plan contempla además la posibilidad de que el Tesoro compre bonos argentinos en dólares y otorgue un préstamo stand-by directo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

“Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización”, afirmó el funcionario, destacando la consolidación fiscal y la liberalización de precios. Y agregó: “La Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores”.

El anuncio se conoció tras el encuentro entre Milei y Donald Trump en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde ambos mandatarios reafirmaron la alianza bilateral y discutieron la crisis financiera argentina.

Según Bessent, varias compañías estadounidenses están evaluando nuevas inversiones en el país, aunque las condicionaron al resultado electoral del 26 de octubre.

La confirmación del swap y las medidas de respaldo impulsaron un nuevo rebote de bonos y acciones argentinas en Wall Street, mientras que el dólar oficial registró una baja por segunda jornada consecutiva sin intervención del Banco Central.

Fuente: TN