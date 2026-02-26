Representantes de Estados Unidos e Irán comenzaron en Ginebra una tercera ronda de conversaciones indirectas que la comunidad internacional observa como decisiva para evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente.

Las negociaciones, mediadas por el ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, se desarrollan en la residencia del embajador omaní en Suiza. Según el diplomático, ambas partes mostraron una “apertura sin precedentes a ideas nuevas y creativas”.

La delegación iraní está encabezada por el canciller Abbas Araghchi, mientras que Estados Unidos está representado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, en nombre del presidente Donald Trump.

En las últimas semanas, Washington reforzó su presencia militar en la región con portaaviones, buques de guerra y aeronaves, en lo que analistas describen como el mayor despliegue desde la invasión a Irak en 2003.

Trump reiteró que prefiere una salida diplomática, pero advirtió que evalúa un ataque limitado si no se alcanza un acuerdo. “Quieren un trato, pero aún no escuchamos las palabras ‘nunca tendremos un arma nuclear’”, afirmó el mandatario en su reciente discurso ante el Congreso.

Horas antes, Araghchi había asegurado que Irán “bajo ninguna circunstancia desarrollará un arma nuclear”, aunque rechazó frenar el enriquecimiento de uranio dentro de su territorio, uno de los puntos centrales del desacuerdo.

Desde hace décadas, Estados Unidos e Israel acusan a Irán de intentar desarrollar armas nucleares. Teherán sostiene que su programa tiene fines exclusivamente pacíficos, aunque es el único país sin arsenal nuclear que ha enriquecido uranio a niveles cercanos al grado militar.

Entre las posibles fórmulas en discusión figuran la creación de un consorcio regional para el enriquecimiento de uranio y el destino de unas 400 toneladas de material altamente enriquecido que posee Irán. A cambio, Teherán exige el levantamiento de sanciones que afectan gravemente su economía.

Sin embargo, el gobierno iraní ya descartó negociar límites a su programa de misiles balísticos o poner fin a su respaldo a aliados regionales como Hamas, Hezbollah o los hutíes en Yemen, lo que complica un entendimiento integral.

Medios estadounidenses señalaron que la Casa Blanca evalúa opciones militares si fracasan las conversaciones, mientras que el jefe del Estado Mayor habría advertido sobre el riesgo de un conflicto prolongado. Irán, por su parte, amenazó con atacar bases estadounidenses e intereses israelíes en caso de agresión.

La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de las reuniones en Ginebra. Un eventual acuerdo podría desactivar una de las crisis más delicadas del escenario global; su fracaso, en cambio, abriría la puerta a una confrontación de consecuencias imprevisibles.

Fuente: BBC