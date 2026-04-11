Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán dieron un paso clave al ingresar en una fase técnica en Islamabad, Pakistán, donde expertos de ambas partes comenzaron a trabajar sobre los puntos más sensibles del posible acuerdo.

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Esta nueva etapa implica la participación de comités especializados en áreas como seguridad, economía, asuntos militares y el programa nuclear, con el objetivo de avanzar en detalles concretos que permitan consolidar el frágil alto el fuego vigente.

El diálogo, mediado por Pakistán, busca transformar la tregua alcanzada tras semanas de conflicto en un pacto de paz duradero, en medio de fuertes tensiones y desconfianza entre ambas potencias.

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Entre los principales puntos de conflicto aparecen el control del programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones económicas y la situación en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio mundial de petróleo.

Además, Irán mantiene una postura firme al exigir garantías de seguridad y el cese de ataques en la región, mientras que Estados Unidos condiciona cualquier acuerdo a avances concretos en materia nuclear.

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Aunque ambas partes continúan dialogando, el proceso sigue siendo incierto y dependerá de la capacidad de los equipos técnicos para acercar posiciones en los temas más complejos y sensibles del conflicto.

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