Foto: NBC

John Phelan fue removido de su cargo como secretario de la Marina de Estados Unidos en medio de fuertes tensiones internas en el Pentágono y mientras la fuerza naval cumple un rol central en el bloqueo de puertos iraníes durante el alto el fuego en la guerra con Irán.

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Según informó CNN, la decisión se produjo tras un deterioro de la relación entre Phelan y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Fuentes citadas por el medio señalaron que Hegseth cuestionaba la lentitud en la implementación de reformas vinculadas a la construcción naval y también el contacto directo que Phelan mantenía con Donald Trump.

La definición se precipitó luego de una reunión en la Casa Blanca entre Trump y Hegseth. De acuerdo con la versión publicada, el presidente se mostró frustrado por el ritmo de avance en el área y avaló el reemplazo de Phelan. Después de eso, Hegseth le comunicó que debía renunciar o sería despedido. Más tarde, el propio Trump le confirmó personalmente que quedaba fuera del cargo.

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La salida de Phelan sorprendió además por el contexto operativo. La Marina estadounidense mantiene acciones para impedir el paso de embarcaciones iraníes por el estrecho de Ormuz. Siempre según CNN, hasta el momento las fuerzas norteamericanas redirigieron 31 barcos y abordaron otros dos.

Parnell agradeció públicamente los servicios de Phelan y anunció que Hung Cao asumirá como secretario interino de la Marina. El ahora exfuncionario había sido confirmado en 2025 y era considerado un hombre cercano a Trump, pese a no contar con antecedentes de servicio militar.

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Fuente: CNN